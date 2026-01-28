Londra festeggia il primo compleanno del museo Byron

Questa sera Londra celebra il primo compleanno del museo Byron, aperto da poco più di un anno. Lo scalone di Belgrave Square, che porta al piano nobile dell’Istituto Italiano di Cultura, è già pieno di visitatori alle 17. La festa si anima tra musica e incontri, con tanti curiosi che vogliono vedere da vicino il luogo dedicato al poeta e alla cultura italiana.

Lo scalone di Belgrave Square che conduce al piano nobile dell’Istituto Italiano di Cultura a Londra è già affollatissimo alle 17.30: qui hanno parlato in passato tantissimi esponenti della cultura, italiana e non, da Primo Levi a Mario Soldati, da Umberto Eco a Marina Warner. E qui oggi alle 18 la sala di 102 posti a sedere è sold out da giorni per assistere all’evento ‘Byron in Ravenna: Love, Landscapes, Poetry anh History in the City of Mosaics’ per celebrare il primo anno di vita dei Musei Byron e del Risorgimento a Ravenna e rinsaldare il ponte tra Ravenna e Londra, due capitali della cultura unite anche dal maestro del romanticismo inglese cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha dedicato da un anno il museo visitato recentemente anche dai reali inglesi Carlo e Camilla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Lunedì 27 gennaio alle 18, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, si terrà l’evento ‘Byron: Love, Landscape, Poetry and History in the City of Mosaics’.

A Londra, il pubblico si raduna già alle cinque del pomeriggio davanti all’Istituto Italiano di Cultura.

