Buon compleanno Beppe Signori Enrico Lucci Marcello Veneziani…

Il 17 febbraio, diverse personalità festeggiano il loro compleanno. Alejandro Jodorowsky, noto scrittore e poeta, spegne le candeline a Parigi, dove vive da anni. Saul Malatrasi, ex calciatore di Milan e Inter, compie gli anni a Milano, a pochi giorni dalla sua ultima partita come allenatore. In questa giornata, anche artisti, imprenditori e sportivi si ritrovano a celebrare il passare del tempo, tra ricordi e nuove sfide.

Buon compleanno Beppe Signori, Enrico Lucci, Saul Malatrasi, Luigi Abete, Massimo de Luca, Katia Bellillo, Alessio Gelsini Torresi, Marcello Veneziani, Nicodemo Oliverio, Alessandro Profumo, Laura Puppato, Antonello Giacomelli, Michael Jordan, Rosita Celentano, Leonardo Pieraccioni, Albert Lanièce, Mario Calabresi, Valeria Mazza, Laura Agea, Paris Hilton, Adriano, Nicola Leali . Oggi 17 febbraio compiono gli anni: Alejandro Jodorowsky, scrittore, drammaturgo, poeta; Silvano Larini, architetto, amministratore; Saul Malatrasi, ex calciatore Milan, Roma, Fiorentina, Inter, allenatore. Inoltre, festeggiano il compleanno: Augusto Ponzio, filosofo, linguista; Renato Caocci, ex calciatore Cagliari, Palermo, Genoa, Potenza, Olbia; Romano Cazzaniga, ex calciatore Monza, allenatore; Germana Francioli, attrice; Franco Javarone, attore, pittore; Francesco Vidic, pittore, scultore, incisore; Luigi Abete, imprenditore, ex presidente Bnl; Giuseppe Ardizzone, ex atleta; Gianni Belleno, batterista, cantante; Massimo de Luca, giornalista, conduttore radio e tv.