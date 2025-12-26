Buon compleanno Alex Schwazer, Beppe Severgnini, Vittorio Dotti, Vannino Chiti, Stefano Palatresi, Antonio Stefano Caridi, Marco Canola, Alessio Viola, Riccardo Brugnara, Beatrice Parrocchiale, Lorenzo Vavassori. Oggi 26 dicembre compiono gli anni: Adriana Maliponte, soprano; Vittorio Dotti, avvocato, politico; Michele Benedetto, ex calciatore Parma; Ada Maria Serra Zanetti, attrice, doppiatrice; Grazia Scuccimarra, scrittrice, attrice; Pierangelo Sequeri, teologo, scrittore, musicista; Egidio Ponzo, politico; Stefano Semenzato, politico; Vannino Chiti, politico; Gianni Silvestrini, ingegnere. Inoltre, compiono gli anni: Paolo Guerra, produttore teatro e cinema; Lorena Fiorini, scrittrice; Stefano Perrotta, allenatore pallacanestro; Carlo Martigli, scrittore; Guido Pozzo, arcivescovo; Riccardo Magrini, ex ciclista, dirigente, commentatore tv; Michele Mari, scrittore; Marco Pagani, attore, doppiatore; Claudio Bencina, ex calciatore Torino, Udinese, Verona, Palermo, Venezia, allenatore; Beppe Severgnini, giornalista, scrittore; Stefano Benassi, attore, doppiatore; Riccardo Forte, attore; Francesco Laratta, giornalista, scrittore, politico; Stefano Palatresi, musicista, cantante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Buon compleanno Alex Schwazer, Beppe Severgnini…

Leggi anche: Buon compleanno Marco Bettiol, Michele Porrà, Beppe Bergomi…

Leggi anche: Beppe Severgnini: "Come non diventare un vecchio barbogio"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Buon compleanno Alex Schwazer, Beppe Severgnini….

A 40 anni Alex Schwazer fa il quarto miglior tempo italiano di sempre sui 10 mila di marcia - Alex Schwazer è ancora lì, a lottare in pista, dopo tante cadute e risalite piene di ostacoli, dopo una lunga storia sportiva e personale segnata dal doping ma anche da accuse molto dubbie, contro le ... corriere.it

Alex Schwazer, l’allenatore Sandro Donati: “Condannato da aguzzini”/ “Gli hanno tolto 8 anni di vita” - Sandro Donati, allenatore di Alex Schwzer, non ha ancora digerito la doppia condanna inflitta all'atleta altoatesino: ecco le sue parole al Corriere della Sera Le accuse di doping nei confronti di ... ilsussidiario.net

Grazie a tutti per i tantissimi auguri di compleanno che sto ricevendo. Sono commossa dal vostro affetto. Grazie e ancora buon S. Natale a tutti voi! - facebook.com facebook

Buon compleanno Marco! A quella fresca risata di cuore che accompagna il tuo essere sul palco ti auguro tutto il bene che ti meriti! @mengonimarco x.com