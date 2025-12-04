Il Quartetto Guadagnini con Shostakovich e Ravel al Palazzo Chigi di Ariccia
Domenica 7 dicembre, alle ore 18:30, concerto di chiusura della Stagione 2025 de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”al Palazzo Chigi di Ariccia, la prestigiosa Rassegna Concertistica diretta da Giovanna Manci e Giacomo Fasola.L’eccellente Quartetto Guadagnini, formato da Fabrizio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
