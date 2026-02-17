Bufera su Lepore | Forchielli Favia e Zanni all’attacco Basta insinuazioni

Matteo Lepore si trova sotto attacco dopo le accuse di alcuni candidati civici, tra cui Forchielli, Favia e Zanni, che lo accusano di diffondere insinuazioni. La polemica si accende in vista delle elezioni comunali del 2027, con i candidati che chiedono trasparenza e rispetto. Durante un’assemblea pubblica, i tre hanno criticato Lepore per aver, secondo loro, alimentato tensioni senza basi concrete.

Continua lo scontro politico a Bologna tra il sindaco Matteo Lepore e alcuni candidati civici che hanno annunciato l’intenzione di sfidarlo alle prossime elezioni amministrative del 2027. Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni del primo cittadino sui cosiddetti “finti candidati civici”, che secondo Lepore sarebbero sostenuti o finanziati da ambienti della destra. Alle parole del sindaco hanno risposto con durezza Alberto Forchielli, Alberto Zanni e Giovanni Favia, che contestano l’assenza di prove a sostegno delle accuse. Forchielli, in una nota, sostiene che il sindaco avrebbe “gettato sospetti senza circostanziare” e chiede che vengano indicati nomi e fatti concreti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

