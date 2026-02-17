Bucchi dà il via alle riunioni tecniche dell' Aiac Arezzo

Cristian Bucchi ha aperto le riunioni tecniche dell'Aiac Arezzo lunedì sera, dopo aver guidato l’allenamento della prima squadra della Società Sportiva Arezzo. La sua presenza ha attirato molti allenatori e appassionati locali, desiderosi di ascoltare i suoi consigli e condividere esperienze. La sessione si è svolta in un centro sportivo della città, dove si sono discussi temi legati alla preparazione fisica e alle strategie di gioco.

Oltre 60 iscritti hanno preso parte all'appuntamento che si è svolto nell'auditorium Felici dell'Arbitro Club Arezzo. Introdotto dal presidente della sezione aretina, Loris Beoni, mister Bucchi ha focalizzato la sua attenzione sulla "organizzazione di squadra e metodologia di allenamento per superare la pressione avversaria, consolidare il possesso e finalizzare nella metà campo avversaria con un atteggiamento propositivo". L'incontro con il tecnico del Cavallino è stato il primo di una serie che verranno organizzati nel corso dell'anno dalla sezione aretina dell'AIAC.