Aiac riunione tecnica con mister Bucchi

Il tecnico Cristian Bucchi ha incontrato i membri dell'AIAC a Arezzo lunedì sera, dopo aver deciso di condividere i piani per la stagione e analizzare le sfide imminenti. La riunione si è svolta nel centro sportivo della città, dove l’allenatore ha illustrato le strategie di gioco e ascoltato i suggerimenti degli altri allenatori presenti.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – E' stato l'allenatore della prima squadra della Società Sportiva Arezzo, Cristian Bucchi, ad inaugurare nella serata di lunedì 16 febbraio le riunioni tecniche organizzate dalla sezione aretina de ll'AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) per l'anno in corso. Oltre 60 iscritti hanno preso parte all'appuntamento che si è svolto nell'auditorium Felici dell'Arbitro Club Arezzo. Introdotto dal presidente della sezione aretina, Loris Beoni, mister Bucchi ha focalizzato la sua attenzione sulla "organizzazione di squadra e metodologia di allenamento per superare la pressione avversaria, consolidare il possesso e finalizzare nella metà campo avversaria con un atteggiamento propositivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aiac, riunione tecnica con mister Bucchi Ponte Stretto, Salvini: “Lunedì a Chigi riunione tecnica con tutti i ministeri” Baiano: mister Parisio esonerato, cambia la guida tecnica della squadra. Il tecnico Parisio lascia la panchina del Baiano dopo una serie di risultati deludenti, a causa delle difficoltà incontrate in campionato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andreucci ospite dell’Aiac. Andreucci ospite dell’AiacL’Aiac di Rovigo, Associazione Allenatori Calcio, organizza lunedì 23 febbraio, alle 20.30 nella sala Giuseppe Osti alla casa dello spo ... polesine24.it SPORT • Mister Antonio Andreucci e il prof. Roberto Ramazzotto ospiti a Rovigo per una riunione tecnica L’Aiac di Rovigo, associazione allenatori calcio, organizza lunedì 23 febbraio alle 20 e 30 nella sala “Giuseppe Osti” presso la casa dello sport di Rovig facebook