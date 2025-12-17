La cerimonia dell’Aiac spezzina I tecnici ’campioni’ premiati da Ulivieri

La cerimonia dell’Aiac spezzina ha visto la consegna di riconoscimenti ai tecnici locali distintisi nei propri campionati. Il presidente nazionale dell’Aiac, Renzo Ulivieri, ha presenziato all’evento, premiando gli allenatori associati alla sezione provinciale di La Spezia che si sono distinti per le loro performance e successi stagionali.

Il presidente nazionale dell’Aiac Renzo Ulivieri ha partecipato alla premiazione degli allenatori spezzini associati all’Aiac provinciale vincitori nei rispettivi campionati. A fare gli onori di casa il presidente regionale Aiac Alteo Bolognini e provinciale Maurizio Figoli: "Complimenti alla vostra regione e alla vostra provincia per la grande partecipazione, siete un esempio" ha detto Ulivieri. L’Aiac di Spezia è fra le più importanti della Liguria con 270 associati, in Liguria gli iscritti sono 700. Nel corso dell’evento, nella sala ‘Pier Giorgio Lombardi’ del Coni sono stati premiati Gabriele Sabatini (1ª categoria), Simone Fabbiani (2ª categoria), Jacopo Erbetta e Davide Innocenti Under 19 Femminile regionale, Giulio Ponte (Juniores nazionale), Angelo Ranieri e Massimo Tinirello (Under 14 provinciale), Ugo Elsa (Under 15 femminile). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

