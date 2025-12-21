Dopo la tromba d’aria Nuovi alberi e arredi

Dopo la tromba d’aria, sono in programma interventi di riqualificazione e rinforzo delle aree verdi di Cervia-Milano Marittima. La giunta comunale ha approvato quattro progetti per un totale di 380 mila euro, finalizzati al ripristino di viali, parchi e della pineta storica. Questi interventi mirano a ripristinare l’ambiente naturale e migliorare la fruibilità delle aree coinvolte.

Nuovi investimenti in arrivo per il verde urbano e la pineta storica. La giunta comunale, infatti, ha approvato quattro progetti per un importo complessivo di 380mila euro che consentiranno di completare gli interventi per il ripristino dei viali, dei parchi e della pineta storica di Cervia-Milano Marittima danneggiati dal passaggio della tromba d'aria dello scorso 24 agosto. "Grazie a questi ulteriori investimenti e al contributo della Regione Emilia-Romagna, contiamo di restituire entro la prossima estate alla nostra pineta storica, ai parchi e ai viali alberati la bellezza e la piena funzionalità che li caratterizzavano prima dell'evento meteo del 24 agosto scorso" spiega l'assessora con delega al Verde Michela Brunelli.

