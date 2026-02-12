Brignone trionfo olimpico a Cortina | da grave infortunio all’oro nel SuperG una rinascita sulla neve

Federica Brignone ha vinto l’oro nel supergigante a Cortina, un risultato che sorprende dopo il grave infortunio di qualche tempo fa. La sciatrice si riprende e conquista la medaglia più ambita, lasciando tutti senza parole.

Federica Brignone Conquista l’Oro Olimpico nel SuperG: Una Rinascita a Cortina. Federica Brignone ha realizzato un sogno olimpico a Cortina d’Ampezzo, vincendo l’oro nel supergigante ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La 35enne atleta valdostana, portacolori dei Carabinieri, ha fermato il cronometro in 1’23”41, superando la francese Romane Mirandoli di 41 centesimi e l’austriaca Cornelia Huetter di 52 centesimi. Una vittoria che arriva a 315 giorni da un grave infortunio che aveva messo a rischio la sua carriera. Dalla Crisi alla Trionfo: La Forza di una Campionessa. La vittoria di Brignone non è solo una medaglia, ma un simbolo di resilienza e determinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Brignone Oro

Federica Brignone ha scritto una pagina incredibile dello sport italiano.

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG femminile a Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Brignone Oro

Argomenti discussi: Milano Cortina, dalla sala operatoria al trionfo: Brignone leggenda!; Milano Cortina 2026, Italia vince cinque medaglie e sale a quota otto; Goggia, Brignone, Lollobrigida e Fontana: le campionesse d’Italia all’assalto della storia; Amos Mosaner, chi è il portabandiera dell'Italia alle cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

La Tigre ruggisce a Cortina: Federica Brignone è oro olimpico nel SuperG!Federica Brignone conquista l’oro olimpico nel SuperG femminile a Milano-Cortina 2026 con una prova straordinaria sull’Olympia delle Tofane. Fuori Sofia Goggia ... sportface.it

Olimpiadi Milano-Cortina, Federica Brignone trionfa nel SuperGA dieci mesi da un grave infortunio, Federica Brignone conquista l'oro nel SuperG a Cortina, regalando all'Italia la quinta medaglia d'oro dei Giochi. Delusione per Sofia Goggia, uscita di scena prema ... italiaoggi.it

#MilanoCortinaOlympic2026 Federica #Brignone vince l’oro nel SuperG Trionfo azzurro alle Olimpiadi x.com

FEDERICA BRIGNONE È ORO NEL SUPER G A CORTINA! Una campionessa straordinaria che, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina, regala all’Italia un trionfo indimenticabile. Velocità, coraggio e talento puro: a pochi mesi dall’infortunio, Federic facebook