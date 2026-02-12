L’impresa di Federica Brignone | dal grave infortunio al trionfo con l’oro a Milano-Cortina

Federica Brignone torna a vincere dopo un grave infortunio. Dopo mesi di dolore e riabilitazione, la sciatista italiana conquista l’oro nel Super-G a Milano-Cortina, dimostrando tutta la sua determinazione e forza. Una vittoria che molti non si aspettavano, ma che ormai era nell’aria.

Il percorso che ha portato Federica Brignone alla medaglia d'oro nel Super-G alle Olimpiadi di Milano-Cortina rappresenta una delle storie sportive più significative degli ultimi anni. Un cammino segnato da un grave infortunio, da mesi di riabilitazione e da un ritorno progressivo fino al trionfo davanti al pubblico di casa. L'infortunio che ha messo tutto in discussione. Nella primavera del 2025 Brignone aveva riportato un serio infortunio alla gamba sinistra durante una gara dei Campionati italiani. La caduta aveva provocato una frattura complessa con interessamento legamentoso, rendendo necessario un intervento chirurgico e aprendo interrogativi concreti sulla possibilità di tornare in tempo per i Giochi olimpici.

