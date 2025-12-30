Genova impazzisce per Bresh | Mare Nostrum fa tappa al Porto Antico con quattro live

Genova si prepara ad accogliere Bresh al Porto Antico per quattro concerti, incluso l’evento “Mare Nostrum”. Dopo il successo delle prime date e i sold out dei primi due show, il concerto rappresenta un’occasione importante per gli appassionati di musica dal vivo. La tappa si inserisce nel programma della seconda edizione di Altraonda Festival, offrendo un momento di musica e aggregazione nel cuore della città.

Bresh, annunciato un terzo concerto a Genova - Gli appuntamenti al Porto Antico del capoluogo ligure saranno l'1, il 3 e il 4 luglio 2026: le prime due date sono già sold out E fanno tre. tg24.sky.it

Bresh a Genova: due Arene del Mare sold out, arriva la terza - Dopo aver polverizzato i biglietti, circa dodicimila, per le prime due date di “Mare nostrum”, lo show che Bresh porterà a Genova la prossima estate, ... ilsecoloxix.it

