Genova impazzisce per Bresh | Mare Nostrum fa tappa al Porto Antico con quattro live
Genova si prepara ad accogliere Bresh al Porto Antico per quattro concerti, incluso l’evento “Mare Nostrum”. Dopo il successo delle prime date e i sold out dei primi due show, il concerto rappresenta un’occasione importante per gli appassionati di musica dal vivo. La tappa si inserisce nel programma della seconda edizione di Altraonda Festival, offrendo un momento di musica e aggregazione nel cuore della città.
Genova impazzisce per Bresh. Dopo le prime tre date annunciate nell’ambito della seconda edizione di Altraonda Festival, è arrivata una quarta data live al Porto Antico, dopo l'annuncio dei sold out dei primi due concerti.Le date di “Mare Nostrum” all’Arena del Mare sono dunque mercoledì 1°. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
