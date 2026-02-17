Braille e non solo il 21 febbraio presso le Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero

Il 21 febbraio, le Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero ospitano l’evento “Braille e non solo”, che si svolge per celebrare la Giornata Nazionale del Braille. La giornata nasce per far conoscere come il sistema di scrittura tattile aiuti le persone con problemi di vista a leggere, scrivere e muoversi con più indipendenza. In questa occasione, vengono organizzate diverse iniziative per mostrare le tecnologie e le attività che rendono più accessibili gli spazi pubblici e culturali a tutti. Un esempio concreto è la dimostrazione di strumenti digitali che consentono di tradurre testi in Braille in tempo reale.

Al convengo prenderanno parte anche diversi studenti del liceo scientifico Boggio Lera e del liceo classico Spedalieri per far sì che diventino ambasciatori di buone prassi Accessibilità. Sarà questa la parola chiave delle varie iniziative che si svolgeranno a Catania il prossimo 21 febbraio in occasione della Giornata Nazionale del Braille, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza del sistema Braille come strumento di inclusione, autonomia e accesso alla cultura per le persone non vedenti e ipovedenti. L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania organizza, insieme a Officine Culturali, una giornata ricca di appuntamenti che prenderanno il via alle ore 9 con un momento di confronto dal titolo “Braille e non solo” che si svolgerà presso le Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Benemerenza civica "Piacenza Primogenita", entro il 20 febbraio le candidatureEntro venerdì 20 febbraio alle 12, le candidature per la benemerenza civica Salerno, nuova lista civica in campo per le elezioni: programma e candidati svelati il 14 febbraio.Salerno si appresta a conoscere i nomi dei candidati e il programma della nuova lista civica “Salerno Migliore”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Messaggio in codice: al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il Braille; Brescia: porte aperte per le scuole al Museo Multisensoriale di Bambini in Braille: l’arte che si può sentire, toccare e vivere - Radio Bruno; Il braille stellato di Fulvio Morella si accende a Cavalese; Montecassino - Progetto Giò, si chiude il percorso e si apre una nuova frontiera contro le barriere. Braille e non solo, in mostra gli scatti stupefacenti dei bambini con disabilità visivaIl prossimo 21 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Braille (istituita nel 2007), considerata come un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza del sistema di ... greenme.it Louis Braille: 200 anni di cultura a portata di ditaIn vista della Giornata Nazionale del Braille, l’Associazione Arcantarte ha promosso per il 19 febbraio a Prato, presso la prestigiosa Biblioteca Roncioniana, ... superando.it A Carnevale ogni parrucca vale nelle biblioteche di Valtesse e Betty Ambiveri! I bambini si sono divertiti un mondo tra forbici, colori e risate, creando parrucche super pazzerelle, buffe, coloratissime e… assolutamente uniche! #CarnevaleInBiblioteca #Labor facebook