Borussia Dortmund-Atalanta in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

L'Atalanta sfida il Borussia Dortmund oggi in Champions League, perché vuole ottenere una buona posizione nel girone. La partita si gioca alle 21 e viene trasmessa sia in TV che in streaming. I nerazzurri arrivano con la volontà di dimostrare il loro valore in una trasferta difficile, mentre i tedeschi cercano di sfruttare il fattore casa per conquistare i tre punti.