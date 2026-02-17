Borussia Dortmund-Atalanta in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
L'Atalanta sfida il Borussia Dortmund oggi in Champions League, perché vuole ottenere una buona posizione nel girone. La partita si gioca alle 21 e viene trasmessa sia in TV che in streaming. I nerazzurri arrivano con la volontà di dimostrare il loro valore in una trasferta difficile, mentre i tedeschi cercano di sfruttare il fattore casa per conquistare i tre punti.
L'Atalanta si appresta ad affrontare la gara d'andata dei play-off della Champions League 2025-2026 in casa del Borussia Dortmund: si parte alle ore 21.00 al Signal Iduna Park, diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Palladino e Kovac.🔗 Leggi su Fanpage.it
Borussia Dortmund-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
Questa sera l’Inter affronta il Borussia Dortmund in trasferta nella partita decisiva per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League.
Borussia Dortmund-Inter: dove vederla (in tv e streaming), orario e probabili formazioni dell'ultima giornata di Champions League
Pochi minuti e si saprà se l'Inter continuerà la sua avventura in Champions League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Atalanta, probabili formazioni: Scamacca guida l'attacco della Dea; Borussia Dortmund-Atalanta, le probabili formazioni dei playoff di Champions League; Borussia Dortmund-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv il playoff di Champions League; Andata playoff UCL, Borussia Dortmund-Atalanta: info biglietti.
Borussia Dortmund-Atalanta, le probabili formazioni: Scamacca può tornare dal 1', spazio a SamardzicTorna la Champions League con le gare ad eliminazione diretta. Iniziano i playoff anche per l'Atalanta che questa sera è impegnata sul campo. tuttomercatoweb.com
Dove vedere Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta di Champions LeagueDue le italiane in campo nella Champions League di martedì: la Juventus affronta il Galatasaray a Istanbul, l'Atalanta vola a Dortmund. In campo anche Monaco-Psg e Benfica-Real Madrid ... corriere.it
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #BorussiaDortmund- #Atalanta x.com
Palladino prima di Borussia Dortmund-Atalanta: "Da due giorni ho l'adrenalina a mille. Dispiace per De Ketelaere e Raspadori" - facebook.com facebook