Borussia Dortmund-Inter dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera l’Inter affronta il Borussia Dortmund in trasferta nella partita decisiva per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League. La squadra di Inzaghi cerca una vittoria che le consenta di passare il turno, mentre i tedeschi vogliono confermare il loro vantaggio in casa. La partita va in onda in diretta in TV e streaming, con orario e formazioni già pronti.

Questa sera i nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park in una partita decisiva.

L’Inter perde uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato. Nicolò Barella non sarà a disposizione per la trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista resterà a Milano dopo aver accusato un risentimento muscolare nel - facebook.com facebook

