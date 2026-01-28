Borussia Dortmund-Inter dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Questa sera l’Inter affronta il Borussia Dortmund in trasferta nella partita decisiva per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League. La squadra di Inzaghi cerca una vittoria che le consenta di passare il turno, mentre i tedeschi vogliono confermare il loro vantaggio in casa. La partita va in onda in diretta in TV e streaming, con orario e formazioni già pronti.
L'Inter affronta la trasferta contro il Borussia Dortmund per centrare gli ottavi di finale della Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter
Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in tv e in streaming
Questa sera i nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park in una partita decisiva.
Pisa-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
CAMBIASO show, DOPPIETTA d'autore: Borussia Dortmund-Juventus 1-2 | Amichevole | DAZN Highlights
Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter
Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, dove vederla in TV; Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Borussia Dortmund-Inter: dove vederla (in tv e streaming), orario e probabili formazioni dell'ultima giornata di Champions League; Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter, diretta tv e streaming del matchBorussia Dortmund-Inter, match dell’ottava e ultima giornata di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale ... passioneinter.com
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioniUltima partita di Champions per l'Inter, che a Dortmund prova ad evitare i playoff qualificandosi direttamente agli ottavi: si parte alle 21:00 di mercoledì 28 gennaio. goal.com
L’Inter perde uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato. Nicolò Barella non sarà a disposizione per la trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista resterà a Milano dopo aver accusato un risentimento muscolare nel - facebook.com facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #BorussiaDortmund- #Inter x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.