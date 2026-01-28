Borussia Dortmund-Inter | dove vederla in tv e streaming orario e probabili formazioni dell' ultima giornata di Champions League

Pochi minuti e si saprà se l'Inter continuerà la sua avventura in Champions League. Questa sera i nerazzurri scendono in campo a Dortmund contro il Borussia di Niko Kovac, in un match decisivo per il passaggio del turno. La partita si gioca al Signal Iduna e si può seguire sia in tv che in streaming. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, ma i tifosi sono già in trepidazione.

Poche ore per capire come continuerà il cammino dell'Inter in questa edizione di Champions League. I nerazzurri faranno visita al Borussia Dortmund di Niko Kovac, in un Signal Iduna Park che sarà simile a una bolgia dantesca. Gli uomini di Christian Chivu devono vincere e sperare in una combinazione favorevole di risultati per accedere alle prime 8, che andranno direttamente agli ottavi senza passare dai playoff, che lo scorso anno risultarono fatali per tutte le compagini italiane. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Borussia Dortmund-Inter: dove vederla (in tv e streaming), orario e probabili formazioni dell'ultima giornata di Champions League Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Questa sera l’Inter scende in campo in Champions League contro il Borussia Dortmund. Borussia Dortmund-Inter, ottava giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Il match tra Borussia Dortmund e Inter, valido per l’ottava giornata della Champions League 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, dove vederla in TV; Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla. Borussia Dortmund-Inter (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronosticoL'Inter affronta il Borussia nell'ultima giornata di Champions League: le info sul match. msn.com Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioniUltima partita di Champions per l'Inter, che a Dortmund prova ad evitare i playoff qualificandosi direttamente agli ottavi: si parte alle 21:00 di mercoledì 28 gennaio. goal.com Risultato ESATTO finale di Borussia Dortmund-Inter - facebook.com facebook TS - Borussia- #Inter, a Dortmund l'ultimo step per lasciarsi alle spalle la scorsa stagione x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.