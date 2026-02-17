Borse di studio a quattro giovani meritevoli in ricordo di Ludovica

La Fondazione Ardenghi ha assegnato quattro borse di studio a giovani meritevoli in ricordo di Ludovica “Pippi” Ardenghi, che ha perso la vita in un incidente lo scorso anno. La cerimonia si è tenuta ieri presso il centro culturale di Milano, attirando parenti, amici e studenti. La scelta dei destinatari è avvenuta in un momento di grande commozione, tra ricordi e testimonianze di chi ha conosciuto Ludovica.

Seconda edizione dell'iniziativa intitolata a "Pippi" Ardenghi. Presenti alla cerimonia di consegna alcune fra le massime autorità del territorio Si è svolta con grande partecipazione e profonda emozione la seconda edizione delle borse di studio dedicate alla memoria di Ludovica "Pippi" Ardenghi, promossa dalla Fondazione che porta il suo nome e nata in seno alla famiglia Ardenghi dopo la prematura scomparsa di Ludovica. La costituzione è del 2021, per volontà dei familiari, i genitori Roberto, presidente della Fondazione, e Ada con il fratello Alfredo. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare il ricordo in opportunità concreta, sostenendo il talento e l'impegno delle nuove generazioni.