Bordocam il film di Inter-Juve | tra il patto in spagnolo di Bastoni e Barella le ammissioni in hospitality e la furia di Chivu e Spalletti

Bordocam, il video esclusivo di DAZN, mostra come Bastoni e Barella abbiano stretto un patto in spagnolo durante la partita tra Inter e Juve. La registrazione rivela anche come alcuni giocatori si siano confessati in hospitality, mentre Spalletti e Chivu si sono lasciati andare a sfuriate che hanno attirato l’attenzione. Un dettaglio concreto emerge dalla visione: le tensioni tra i protagonisti sono esplose proprio nel momento di maggiore pressione in campo.

Inter News 24 Bordocam, l’episodio completo di DAZN fa luce su tutti i particolari della sfida di sabato sera tra Inter e Juve. L’episodio completo di ‘BordoCam’ su DAZN ha squarciato il velo sulla tensione elettrica di Inter-Juventus 3-2, rivelando dettagli inediti che trasformano la cronaca del match in un vero e proprio “dramma sportivo”. Mentre i nerazzurri consolidano il primato a 61 punti, le immagini catturano l’essenza di una sfida decisa tanto dal talento quanto dagli episodi. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Bordocam, Il film di Inter-Juve. Il riscaldamento svela l’anima internazionale dello spogliatoio di Cristian Chivu: L’urlo di Bastoni: Prima di entrare in campo, il numero 95 carica i compagni in spagnolo: «”Dai fratelli, nella buona e nella cattiva sorte”». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bordocam, il film di Inter-Juve: tra il patto in spagnolo di Bastoni e Barella, le ammissioni in hospitality e la furia di Chivu e Spalletti Bordocam: i segreti di Inter Napoli tra labiali, maglie bucate e la furia di ConteBordocam di DAZN ha analizzato i dettagli del match tra Inter e Napoli, terminato 2-2 a San Siro. Il rosso a Kalulu, la furia di Spalletti e la difesa di Chivu. Bastoni può essere squalificato?Alessandro Bastoni rischia la squalifica dopo aver simulato nell’ultimo derby di Milano, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gol, errori e rimpianti: tutti i momenti di Juventus-Lazio BordoCam. BordoCam, il derby di Milano dal vivo: lo show di Allegri, la festa di Maignan e le proteste sul rigoreTutto il derby di Milano dal vivo. DAZN ha pubblicato BordoCam, format per rivivere da bordo campo le partite di Serie A. Nella puntata di oggi, su Inter-Milan 0-1, emergono tanti dettagli curiosi ... calciomercato.com Bordocam DAZN di Bologna-Juventus: il goal di Cabal e le scintille tra Spalletti e ItalianoDomenica 14 dicembre, allo Stadio 'Dall'Ara' di Bologna, si è giocata la sfida tra Bologna e Juventus, terminata con il risultato di 0-1 in favore della squadra allenata da Luciano Spalletti. A ... calciomercato.com Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo Inter-Juve: per l’ad bianconero anche 15 mila euro di multa, Chiellini inibito fino al 27 febbraio facebook Calcio, Giudice sportivo Inter-Juve, una giornata a Kalulu x.com