Il rosso a Kalulu la furia di Spalletti e la difesa di Chivu Bastoni può essere squalificato?

Alessandro Bastoni rischia la squalifica dopo aver simulato nell’ultimo derby di Milano, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. La sua scena ha scatenato le polemiche e potrebbe costargli una giornata di squalifica, considerando anche le riprese televisive che hanno evidenziato il suo gesto poco convincente. La decisione arriverà nei prossimi giorni e dipenderà dall’interpretazione dell’arbitro e delle immagini raccolte durante la partita.

(Adnkronos) – Alessandro Bastoni sarà squalificato dopo la simulazione in Inter-Juventus? Il difensore dell'Inter è stato protagonista dell'episodio che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione nel big match di San Siro, vinto dai nerazzurri 3-2 e valido per la 25esima giornata di Serie A. Ma cos'è successo? Succede tutto al 42'. Kalulu, già ammonito, interviene su Bastoni che stava facendo ripartire l'azione nerazzurra e l'arbitro La Penna estrae immediatamente il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Le immagini però mostrano che il giocatore francese non colpisce il difensore dell'Inter, che si lascia cadere inducendo all'errore il direttore di gara.