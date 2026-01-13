Bordocam | i segreti di Inter Napoli tra labiali maglie bucate e la furia di Conte

Bordocam di DAZN ha analizzato i dettagli del match tra Inter e Napoli, terminato 2-2 a San Siro. Tra labiali intercettati, maglie danneggiate e le reazioni di Conte, sono emersi vari aspetti nascosti della gara. In questo articolo, si approfondiscono i retroscena e le dinamiche che hanno caratterizzato una sfida ricca di tensione e intensità.

Inter News 24 Bordocam di DAZN ha svelato tutti i retroscena del big match di San Siro tra Inter e Napoli terminato 2-2: la furia di Conte e non solo. L’ultimo episodio di Bordocam su DAZN ha svelato i retroscena più piccanti del pareggio per 2-2 tra Inter e Napoli. Dalle panchine alla tribuna, i microfoni hanno catturato ogni dettaglio di una sfida che ha infiammato San Siro, regalando uno spaccato inedito sul lavoro di Cristian Chivu e sul crollo nervoso di Antonio Conte. Bordocam: il vantaggio “tattico” e il sussurro di Zanetti. Il gol dell’1-0 di Dimarco nasce da un’intuizione dello staff nerazzurro: sono stati Kolarov e il tattico Cecchi a “chiamare” la posizione dell’esterno poco prima del recupero palla decisivo di Zielinski su McTominay. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bordocam: i segreti di Inter Napoli tra labiali, maglie bucate e la furia di Conte Leggi anche: Napoli indomabile a San Siro: McTominay ammutolisce l’Inter, Conte espulso nella furia Leggi anche: "Vergognatevi". La furia di Conte, espulso dopo il rigore concesso all'Inter La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. DAZN - Inter-Napoli vista da bordocampo: le reazioni di Conte e Chivu agli episodi chiave della partita - Spazio a quanto successo tra campo e panchine nel nuovo episodio di Bordocam dedicato a Inter- msn.com

