Napoli si riempie di scooter con targhe polacche, molti dei quali senza assicurazione. La polizia locale ha intensificato i controlli per fermare questa escalation che rischia di complicare la viabilità e la sicurezza in città. I conducenti di origini straniere spesso sfuggono ai controlli, alimentando il caos sulle strade. La situazione preoccupa le autorità che cercano di mettere ordine prima che la situazione sfugga di mano.

Napoli invasa dai “fuorilegge”: il boom di scooter con targa polacca e la crisi dell’assicurazione auto. Napoli è al centro di una singolare rivolta su due ruote: un numero crescente di scooter e moto circolano con targhe polacche, una tendenza che riflette l’esasperazione dei cittadini di fronte ai costi proibitivi delle assicurazioni auto nel Sud Italia. Si stima che siano circa 40.000 i veicoli che hanno scelto questa alternativa, trasformando il panorama del traffico cittadino e sollevando interrogativi sulla legalità e sulla sicurezza. Un costo insostenibile: la radice del problema. La situazione affonda le radici in una dinamica complessa legata alle valutazioni territoriali del rischio da parte delle compagnie assicurative.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Napoli e nei dintorni sono aumentati gli scooter con targhe polacche.

Negli ultimi mesi, la Polizia Metropolitana di Napoli, sotto la guida del Comandante Lucia Rea, ha sequestrato 30 veicoli con targhe polacche e bulgare, nel quadro di un’azione mirata a contrastare l’uso illecito di targhe straniere sul territorio.

Boom di scooter con targhe polacche a Napoli: come funziona il sistema, quali rischi si corronoNegli ultimi anni, a Napoli e in tutta l’area metropolitana, è diventato sempre più comune vedere scooter e moto con targa polacca. Se ne contano circa 40.000. Basta fermarsi a un semaforo, davanti a ... napolitoday.it

