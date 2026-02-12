Boom di scooter con targhe polacche a Napoli | come funziona il sistema quali rischi si corrono

A Napoli e nei dintorni sono aumentati gli scooter con targhe polacche. La tendenza si nota soprattutto in alcune zone e non passa inosservata. La polizia sta monitorando la situazione, perché questa crescita solleva alcuni dubbi sulla legalità e sui rischi per chi guida. Molti si chiedono come funziona il sistema e quali conseguenze possono avere i conducenti.

Negli ultimi anni, a Napoli e in tutta l'area metropolitana, è diventato sempre più comune vedere scooter e moto con targa polacca. Se ne contano circa 40.000. Basta fermarsi a un semaforo, davanti a una scuola o in una zona di consegne per notare quanti mezzi non abbiano più targhe italiane. Negli ultimi mesi, la Polizia Metropolitana di Napoli, sotto la guida del Comandante Lucia Rea, ha sequestrato 30 veicoli con targhe polacche e bulgare, nel quadro di un'azione mirata a contrastare l'uso illecito di targhe straniere sul territorio.

