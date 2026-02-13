bonus sociale da 90 euro nel nuovo decreto bollette la nuova soglia isee

Il bonus sociale da 90 euro, previsto nel nuovo decreto bollette, sarà accessibile anche con una soglia Isee più alta rispetto al passato. Secondo le bozze circolate nelle ultime ore, il provvedimento approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri la prossima settimana.

Dopo settimane di attesa, il nuovo decreto bollette è pronto al varo. Secondo le bozze circolate nelle ultime ore, il provvedimento approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri la prossima settimana. L’obiettivo è duplice: dare ossigeno immediato a famiglie e imprese e avviare una riforma strutturale del mercato energetico. Tra le misure principali del decreto da 2,5-3 miliardi di euro spicca il potenziamento del bonus sociale. È previsto non solo un contributo straordinario di 90 euro per gli attuali beneficiari, ma anche un nuovo aiuto per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro, finora escluse dagli sconti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che nel nuovo decreto Bollette, atteso la prossima settimana, sarà stanziato un fondo di 315 milioni di euro per il bonus sociale luce 2026, che prevede un contributo una tantum di 90 euro destinato alle famiglie con il bonus luce.

