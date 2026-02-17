Bonelli accusa il governo di aver umiliato l’Italia, affermando che la decisione di aderire al cosiddetto “Board of Peace” nasconde una vergogna. Secondo il deputato, il governo non spiega cosa stia facendo perché si vergogna delle sue scelte, lasciando intendere che ci siano pressioni o motivi nascosti dietro questa mossa. Questo gesto, dice Bonelli, rappresenta un’ulteriore sconfitta per il ruolo internazionale dell’Italia e mette in discussione le alleanze storiche.

“Il governo Meloni ha dichiarato fedeltà al sovrano Trump. Vi siete assunti la responsabilità, insieme alla premier Meloni, di demolire quel poco di diritto internazionale che rimaneva, di demolire l’Onu. Non ha spiegato come funziona il Board of Peace. Non avete il coraggio, perché ve ne vergognate. L’articolo 1 del Board of Peace non nomina mai Gaza, è uno strumento di totale sostituzione delle Nazioni Unite, che potrebbe fare uso della forza militare attraverso la forza dei soldi in ogni parte del mondo. Avete gettato un’onta sullo storia del nostro Paese”. Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo in Aula in risposta all’informativa del ministro degli Esteri sulla partecipazione dell’Italia come osservatore all’interno del Board of Peace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bonelli contro il governo: “Board of Peace? Non spiegate cosa state facendo perché vi vergognate, Italia umiliata”

