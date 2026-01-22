Perché l’Italia non firma il Board of Peace per Gaza | cosa dice l’articolo 11 della Costituzione

L’Italia non ha aderito al Board of Peace per Gaza, una decisione che solleva interrogativi sul rispetto dei principi costituzionali. In un contesto di crescente attenzione internazionale, la posizione italiana si basa sulle prerogative e sui limiti stabiliti dall’articolo 11 della Costituzione. La presa di posizione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, evidenzia le motivazioni giuridiche e politiche alla base di questa scelta.

Roma, 22 gennaio 2026 – A confermare i dubbi giuridici sollevati negli ultimi giorni ci ha pensato direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’Italia non può (per ora) firmare l’adesione al Board of Peace per Gaza voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per via della Costituzione italiana. “La questione legale e regolamentare è soprattutto in rapporto all' articolo 11 ", spiega la premier ospite a Porta a porta. “Per cui noi possiamo cedere pezzi della nostra sovranità in condizioni di non parità tra gli Stati. E questo può essere incompatibile con alcuni articoli dello statuto" del BoP. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della CostituzioneL'Italia potrebbe evitare di partecipare al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dagli Stati Uniti, per rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

Board of peace per Gaza, Netanyahu dice sì a Trump: cosa farà Giorgia Meloni?Giorgia Meloni si trova di fronte a una decisione importante riguardo al Board of Peace per Gaza, proposto dall’ex presidente Trump.

