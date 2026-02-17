Bomba davanti alla porta dello studio dell' ex consigliere regionale Mario Romano

Una bomba ha fatto esplodere la porta dello studio di Mario Romano, l’ex consigliere regionale di 75 anni, a Matino. L’attacco si è verificato nella notte, provocando danni alle pareti e alle finestre dell’abitazione. Romano si trovava in casa al momento dell’esplosione, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La polizia indaga per capire chi possa aver compiuto l’attentato e quale motivo ci sia dietro questo gesto.

Una bomba è esplosa nella notte a Matino (in provincia di Lecce) davanti la porta dello studio - all'interno della sua abitazione - di Mario Romano, 75 anni, ex consigliere regionale. Nessun ferito ma l'esplosione ha distrutto la porta in legno d'ingresso allo studio. Sul posto i Carabinieri della sezione di Matino e gli artificieri. Romano fu arrestato nel 2022 dalla Guardia di Finanza con l'accusa di traffico di influenze illecite (inchiesta Re Artù). Nell'inchiesta fu coinvolto anche suo figlio.