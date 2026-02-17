Bomba davanti la porta dello studio dell' ex consigliere regionale Mario Romano

Una bomba è esplosa nella notte davanti alla porta dello studio di Mario Romano, ex consigliere regionale di 75 anni, situato all’interno della sua abitazione a Matino, in provincia di Lecce. L’esplosione ha causato danni alla porta e alle pareti dell’ingresso, lasciando presagire un gesto intimidatorio nei confronti dell’uomo.

Una bomba è esplosa nella notte a Matino (in provincia di Lecce) davanti la porta dello studio - all'interno della sua abitazione - di Mario Romano, 75 anni, ex consigliere regionale. Nessun ferito ma l'esplosione ha distrutto la porta d'ingresso. Sul posto i Carabinieri della sezione di Matino e gli artificieri. Romano fu arrestato nel 2022 dalla Guardia di Finanza con l'accusa di traffico di influenze illecite. Nell'inchiesta fu coinvolto anche suo figlio.