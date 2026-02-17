Bomba esplode davanti alla villa di un volto della politica

Un ordigno artigianale ha fatto esplodere davanti alla villa di un ex politico di 76 anni a Matino, nel Salento. La deflagrazione si è verificata poco prima delle 6, danneggiando alcune finestre e creando panico tra i residenti. La polizia ha già avviato le indagini per identificare chi ha lasciato la bomba e capire il motivo di questo gesto.

Un ordigno artigianale è esploso nelle prime ore del mattino davanti all'abitazione di un ex amministratore locale di 76 anni, a Matino, nel Salento. La deflagrazione, avvenuta lungo la provinciale che collega il paese a Taviano, ha provocato danni rilevanti alla struttura e agli infissi, ma non si registrano feriti. In casa, al momento dell'esplosione, si trovavano i familiari, svegliati di soprassalto dal boato e dall'onda d'urto. In base ai primi accertamenti, chi ha agito avrebbe raggiunto l'immobile superando la recinzione e avrebbe collocato l'esplosivo nel giardino, a ridosso dell'ingresso principale.