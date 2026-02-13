Bomba esplode davanti alla villa | imprenditore edile nel mirino

Il boato è stato fragoroso, udito nitidamente in più punti della città di Molfetta, perfino in pieno centro. Attentato intimidatorio firmato con la polvere da sparo nel pomeriggio di domenica scorsa, poco prima delle 18.30, ai danni dell'abitazione di un imprenditore leader nel settore edilizio, presidente della Favuzzi Group. L'esplosione di un grosso petardo, molto più probabilmente un ordigno rudimentale confezionato artigianalmente «di media potenza», posizionato all'esterno della villa dell'uomo, lungo la strada provinciale 56 che conduce al centro abitato di Ruvo di Puglia, dove è presente la sede operativa dell'azienda, ha causato ingenti danni.