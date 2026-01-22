annamaria damone minacciata a san severo bomba esplosa davanti alla porta di casa della consigliera comunale

A San Severo, un'esplosione si è verificata davanti all'abitazione della consigliera comunale Annamaria Damone, danneggiando due auto. L'episodio, che ha generato preoccupazione nella comunità, rappresenta un grave episodio di minaccia. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i motivi e assicurare la sicurezza dei cittadini coinvolti.

La consigliera comunale dell’opposizione di San Severo (Foggia), Annamaria Damone, ha subito una pesante intimidazione. Qualcuno ha fatto esplodere una bomba davanti alla sua abitazione. Il fragore si è sentito in tutto il quartiere, l’onda d’urto ha danneggiato due auto parcheggiate in strada. La bomba davanti casa di Annamaria Damone La solidarietà alla consigliera comunale L'intervento della sindaca Lidya Colangelo La bomba davanti casa di Annamaria Damone Un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso nella tarda serata del 21 gennaio, intorno alle 23.00, davanti all’abitazione della consigliera comunale di San Severo (Foggia) Anna Maria Damone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

San Severo: bomba carta davanti a casa di una consigliera comunale Indagano i carabinieriA San Severo, nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, si è verificata l’esplosione di un ordigno artigianale, probabilmente una bomba carta, davanti all’abitazione di una consigliera comunale.

Nella sera del 21 gennaio, a San Severo, un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è stato fatto esplodere davanti all'abitazione della consigliera comunale Anna Maria Damone.

