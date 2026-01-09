Da Sindaco a consigliere regionale | Francesco Miazzi attacca Giorgia Bedin citando Mario Conte

Durante una puntata di Propaganda Live trasmessa un mese prima delle elezioni regionali, il sindaco di Treviso Mario Conte aveva discusso della possibilità di candidarsi alla guida della Regione. In quel contesto, Francesco Miazzi ha criticato Giorgia Bedin, facendo riferimento a questa conversazione. L’intervento si inserisce nel dibattito politico locale, evidenziando le dinamiche e le posizioni dei protagonisti in vista delle elezioni.

