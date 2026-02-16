Bologna a rischio alluvioni | Ravone la tombinazione del dopoguerra ora compromette la sicurezza idraulica della città
Il torrente Ravone, che attraversa Bologna, è al centro di una nuova emergenza. La chiusura delle sue rive con tubature risalenti al dopoguerra ha ridotto gli spazi di deflusso naturale, aumentando il rischio di alluvioni in città. Questo intervento di tombinazione, realizzato decenni fa, ora mette a dura prova la capacità di gestire le piene durante le piogge intense. Gli esperti avvertono che senza interventi correttivi, le possibilità di allagamenti crescono, mettendo in pericolo residenti e strutture.
Ravone: L'Errore del Passato che Minaccia Bologna. Bologna è chiamata a fare i conti con una scelta urbanistica del passato che oggi compromette la sua sicurezza idraulica: la tombinazione del torrente Ravone. Uno studio recente dell'Università di Bologna ha evidenziato come l'interramento del corso d'acqua, realizzato nel secondo dopoguerra per favorire lo sviluppo della città, sia inadeguato a fronte delle mutate condizioni climatiche e dell'aumento degli eventi meteorologici estremi. La Decisione del Dopoguerra e le Prime Criticità. Nel secondo dopoguerra, Bologna, come molte altre città italiane, ambiva a modernizzarsi e a liberarsi dai vincoli imposti dalla presenza dei corsi d'acqua a cielo aperto.
