Bologna a rischio alluvioni | Ravone la tombinazione del dopoguerra ora compromette la sicurezza idraulica della città

Ravone: L’Errore del Passato che Minaccia Bologna. Bologna è chiamata a fare i conti con una scelta urbanistica del passato che oggi compromette la sua sicurezza idraulica: la tombinazione del torrente Ravone. Uno studio recente dell’Università di Bologna ha evidenziato come l’interramento del corso d’acqua, realizzato nel secondo dopoguerra per favorire lo sviluppo della città, sia inadeguato a fronte delle mutate condizioni climatiche e dell’aumento degli eventi meteorologici estremi. La Decisione del Dopoguerra e le Prime Criticità. Nel secondo dopoguerra, Bologna, come molte altre città italiane, ambiva a modernizzarsi e a liberarsi dai vincoli imposti dalla presenza dei corsi d’acqua a cielo aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bologna si prepara a un intervento urgente sul torrente Ravone.

A metà giugno 1945, Ravenna iniziò il suo percorso di rinascita dopo la seconda guerra mondiale.

