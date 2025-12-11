Guardalà sicuro sulla Juve di Spalletti dopo la vittoria in Champions League | Nuovo modulo in vista dopo Bologna decisivo il nodo difensori L’analisi sulla possibilità playoff

Juventusnews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria in Champions League, Guardalà si mostra ottimista sulla Juventus di Spalletti, evidenziando un possibile nuovo modulo e l'importanza del reparto difensivo. L'analisi si concentra anche sulle sfide affrontate durante il primo tempo e sulla possibilità di qualificarsi ai playoff, con un'attenzione particolare alle scelte tattiche e alle criticità emerse.

Guardalà analizza la vittoria in Champions: i fischi e le difficoltà del primo tempo. Spalletti non può attuare il 4-2-3-1 senza i centrali di piede destro. Giovanni Guardalà, intervenuto a Sky Sport il giorno dopo la vittoria della Juventus in Champions League, ha analizzato la prestazione dei bianconeri e le difficoltà tattiche che Luciano Spalletti sta affrontando. Il punto cruciale è la disponibilità di Gleison Bremer e Daniele Rugani. Spalletti attende un centrale di piede destro. Bremer non è dato per certo che possa essere già pronto per giocare. Potrebbe fare qualche minuto a Bologna, mentre si vedrà con la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Guardalà sicuro sulla Juve di Spalletti dopo la vittoria in Champions League: «Nuovo modulo in vista dopo Bologna, decisivo il nodo difensori». L'analisi sulla possibilità playoff

