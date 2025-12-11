Guardalà sicuro sulla Juve di Spalletti dopo la vittoria in Champions League | Nuovo modulo in vista dopo Bologna decisivo il nodo difensori L’analisi sulla possibilità playoff

Dopo la vittoria in Champions League, Guardalà si mostra ottimista sulla Juventus di Spalletti, evidenziando un possibile nuovo modulo e l'importanza del reparto difensivo. L'analisi si concentra anche sulle sfide affrontate durante il primo tempo e sulla possibilità di qualificarsi ai playoff, con un'attenzione particolare alle scelte tattiche e alle criticità emerse.

Guardalà analizza la vittoria in Champions: i fischi e le difficoltà del primo tempo. Spalletti non può attuare il 4-2-3-1 senza i centrali di piede destro. Giovanni Guardalà, intervenuto a Sky Sport il giorno dopo la vittoria della Juventus in Champions League, ha analizzato la prestazione dei bianconeri e le difficoltà tattiche che Luciano Spalletti sta affrontando. Il punto cruciale è la disponibilità di Gleison Bremer e Daniele Rugani. Spalletti attende un centrale di piede destro. Bremer non è dato per certo che possa essere già pronto per giocare. Potrebbe fare qualche minuto a Bologna, mentre si vedrà con la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com