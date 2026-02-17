Bologna puzzolente Rimini è diversa | ben tenuta | il cambio di meta dell’influencer accende la polemica

Karosolotravel, influencer polacca, ha scelto di visitare Rimini invece di Bologna e questo ha scatenato una polemica sui social. La blogger ha commentato che Rimini, a differenza di Bologna, appare più curata e meno puzzolente, attirando l’attenzione di chi segue i suoi post. La sua visita ha suscitato reazioni tra chi parla di preferenze soggettive e chi invece difende Bologna.

Video e commenti su TikTok e Instagram infiammano il web. Critiche durissime a Bologna, applausi per Rimini che diventa il simbolo dell’Italia “bella e accogliente” Rimini vince su Bologna 1-0. Almeno secondo il giudizio che la travel blogger e fotomodella polacca Karosolotravel ha fatto delle due città. I suoi post pubblicati su TikTok e su Instagram sono diventati virali sotto le Due Torri, come riporta BolognaToday, nelle ultime ore, portati alla ribalta dopo essere stati rilanciati da Giovanni Favia, ex consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione, e candidato sindaco di Bologna in vista del 2027.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il video della travel blogger che ha definito Bologna "puzzolente" e "disgustosa"Karosolotravel, una travel blogger polacca, ha pubblicato un video su TikTok e Instagram in cui definisce Bologna “puzzolente” e “disgustosa”, accusando la città di non essere stata pulita da anni.

Leggi anche: Assogna frena: «Se l’Inter perde due partite di fila si alza il polverone, la realtà è ben diversa! Vi spiego»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.