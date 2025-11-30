Inter News 24 . Il pensiero del giornalista. Intervenuto dagli studi Sky Sport prima di Pisa Inter, il giornalista Paolo Assogna ha commentato il momento che sta attraversando la squadra di Cristian Chivu. LAUTARO-THURAM? – « E’ una coppia fondamentale: è cambiato il contesto intorno perché l’anno scorso non avevano possibilità di respirare per ricambi non all’altezza. Quest’anno, con scelte illuminate come Esposito e Bonny possono farlo; ma non è assolutamente da mettere in discussione il loro status di coppia fondamentale per il destino dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Assogna frena: «Se l’Inter perde due partite di fila si alza il polverone, la realtà è ben diversa! Vi spiego»