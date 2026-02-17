Bologna onora Alberto Chersoni | borsa di studio in Odontoiatria e scuola in Uganda un futuro costruito dal ricordo

Alberto Chersoni ha perso la vita a soli 19 anni in un incidente stradale, e questa tragedia ha spinto Bologna a creare due progetti concreti in suo ricordo. La città intende destinare una borsa di studio agli studenti di Odontoiatria dell’Università di Bologna e finanziare la costruzione di una scuola primaria in Uganda, presso la missione delle Figlie di San Francesco di Sales a Sembabule. Un gesto che unisce memoria e speranza, coinvolgendo anche la comunità locale.

Da Castel Guelfo alla scuola in Uganda: la memoria di Alberto Chersoni in un gesto di speranza. Bologna si prepara a onorare la memoria di Alberto Chersoni, lo studente scomparso a soli 19 anni in un incidente stradale, con due iniziative che trasformano il dolore in un concreto impegno per il futuro: una borsa di studio per studenti di Odontoiatria dell'Università di Bologna e la costruzione di una scuola primaria in Uganda, presso la missione delle Figlie di San Francesco di Sales a Sembabule. Il Rotary Club Bologna Nord e la famiglia Chersoni hanno unito le forze per dare vita a questo progetto che incarna i valori di solidarietà e impegno sociale. Alberto Chersoni è morto lo scorso 18 febbraio in un incidente con lo scooter in via Larga a Castel Guelfo, e ora il suo ricordo si traduce in una borsa di studio da tremila euro e in una scuola in Uganda.