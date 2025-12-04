Una borsa di studio al Respighi in ricordo di Franco Anelli

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una borsa di studio da assegnare ad uno studente del Liceo Scientifico Respighi è stata dedicata al rettore dell’Università Cattolica, professor Franco Anelli. Anelli, “Respighiano dell’anno 2019” verrà così ricordato nella sua scuola per desiderio della mamma Lucia Ambroggi che ha affidato al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

borsa studio respighi ricordoUna borsa di studio al Respighi in ricordo di Franco Anelli - Una borsa di studio da assegnare ad uno studente del Liceo Scientifico Respighi è stata dedicata al rettore dell’Università Cattolica, professor Franco Anelli. Lo riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Borsa Studio Respighi Ricordo