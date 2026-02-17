Bologna negli Epstein files Compare 171 volte Dalla cena misteriosa alle ’sue’ ragazze in tour

Bologna compare 171 volte negli Epstein files, perché il nome ricorre spesso nei documenti desecretati del Dipartimento di giustizia statunitense, pubblicati online. In alcuni passaggi si fa riferimento a una cena misteriosa svoltasi nel capoluogo emiliano e a un tour di alcune ragazze associate a Epstein, creando un collegamento diretto tra la città e le vicende.

Negli Epstein files spunta anche Bologna: nei documenti desecretati di recente e pubblicati sul sito del Dipartimento di giustizia statunitense, il nome del capoluogo emiliano compare ben 171 volte. E da quei documenti emergono storie del passato, più o meno recente, che mettono in fila le tracce del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein a Bologna e che raccontano di ’sue’ ragazze arrivate all’aeroporto Marconi in vista di un tour nel nostro Paese, di una amante a Imola in occasione di un concerto e della presenza della compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, alla fiera del Cosmoprof. In un verbale del 3 marzo 2021, una persona (ci sono molti omissis, e anche questo nome è coperto) scrive all’Fbi per fornire informazioni, relativamente a un episodio che sarebbe da collocare nel 2001: "GM (Ghislaine Maxwel, appunto) in cappotto di pelle rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna compare nei file Epstein perché alcuni documenti mostrano come la città fosse una tappa ricorrente negli spostamenti di Jeffrey Epstein, incluso un viaggio nel 2015.

