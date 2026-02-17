Bologna negli Epstein files Compare 171 volte Dalla cena misteriosa alle ’sue’ ragazze in tour
Bologna compare 171 volte negli Epstein files, perché il nome ricorre spesso nei documenti desecretati del Dipartimento di giustizia statunitense, pubblicati online. In alcuni passaggi si fa riferimento a una cena misteriosa svoltasi nel capoluogo emiliano e a un tour di alcune ragazze associate a Epstein, creando un collegamento diretto tra la città e le vicende.
Negli Epstein files spunta anche Bologna: nei documenti desecretati di recente e pubblicati sul sito del Dipartimento di giustizia statunitense, il nome del capoluogo emiliano compare ben 171 volte. E da quei documenti emergono storie del passato, più o meno recente, che mettono in fila le tracce del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein a Bologna e che raccontano di ’sue’ ragazze arrivate all’aeroporto Marconi in vista di un tour nel nostro Paese, di una amante a Imola in occasione di un concerto e della presenza della compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, alla fiera del Cosmoprof. In un verbale del 3 marzo 2021, una persona (ci sono molti omissis, e anche questo nome è coperto) scrive all’Fbi per fornire informazioni, relativamente a un episodio che sarebbe da collocare nel 2001: "GM (Ghislaine Maxwel, appunto) in cappotto di pelle rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Anche Bologna negli Epstein files, tra fiere, voli e una cena con il gotha internazionale
Bologna compare nei file Epstein perché alcuni documenti mostrano come la città fosse una tappa ricorrente negli spostamenti di Jeffrey Epstein, incluso un viaggio nel 2015.
Anche Bologna negli Epstein files, tra il Cosmoprof, i voli e una cena con il gotha internazionale
Bologna compare più volte nei documenti sugli Epstein files, tra viaggi, eventi e incontri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anche Bologna negli Epstein files: fiere, voli e una misteriosa cena con il gotha internazionale; Bologna negli Epstein files. Compare 171 volte. Dalla cena misteriosa alle ’sue’ ragazze in tour; Sesso, potere e Bitcoin: negli Epstein Files i misfatti dell’oligarchia digitale; Kushner e i sospetti sui fondi russi, negli Epstein files una fonte anonima accusa: Il fondo del genero di Trump serve a ricevere denaro dal governo di Mosca.
Bologna negli Epstein files. Compare 171 volte. Dalla cena misteriosa alle ’sue’ ragazze in tourMail e testimonianze: le tracce del finanziere pedofilo sotto le Torri. Dagli atti spunta la presenza di Ghislaine Maxwell a una fiera molti anni fa. Il capoluogo emiliano citato anche in un saggio su ... ilrestodelcarlino.it
Nei file di Epstein c'è anche Bologna: «Citata 171 volte, le visite con Ghislaine e gli incontri con le ragazze arrivate da Parigi»Viaggi e incontri nei documenti desecretati del finanziere suicida: le prenotazioni negli alberghi cittadini e la visita al Cosmoprof ... corrieredibologna.corriere.it
Anche Bologna negli Epstein files, tra il Cosmoprof, i voli organizzati e una cena con il gotha internazionale x.com
Si segue una stessa pista anarchica negli attentati ferroviari di Bologna, Roma e Pesaro - facebook.com facebook