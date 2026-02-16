Anche Bologna negli Epstein files tra fiere voli e una cena con il gotha internazionale
Bologna compare nei file Epstein perché alcuni documenti mostrano come la città fosse una tappa ricorrente negli spostamenti di Jeffrey Epstein, incluso un viaggio nel 2015. Durante quella visita, Epstein si fermò per partecipare a fiere e incontri di alto livello, spesso accompagnato da persone vicine al suo cerchio. Un dettaglio che emerge dai fascicoli è la presenza di email in cui si pianificano voli e incontri, collegando Bologna a eventi di rilievo internazionale.
Verbali ed email emersi nelle indagini americane citano 171 volte il capoluogo emiliano tra eventi, soggiorni, concerti e incontri raccontati da testimoni Bologna torna più volte nei documenti investigativi americani legati al caso Jeffrey Epstein. Non si tratta di un'unica vicenda, ma di 171 riferimenti sparsi: testimonianze, email, programmi di viaggio e ricordi personali raccolti negli anni successivi alle indagini. Perfino un articolo del Time su Silvio Berlusconi e lo scandalo del Bunga Bunga e un saggio a firma Epstein sul "banchiedere di Dio" Roberto Calvi, in cui si citano le due torri.
Il Congresso americano ha rivelato l'esistenza di un ex eurodeputato italiano tra gli uomini coinvolti nei documenti degli Epstein Files.
Epstein, nei file c'è anche Bologna: dalle visite agli incontri con ragazze arrivate da Parigi. Tra i tanti documenti del Dipartimento di Giustizia Usa ci sono anche i passaggi del finanziere, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico
Chi è Frédéric Chaslin, il direttore d'orchestra negli Epstein Files? Scriveva allo stupratore: Ho trovato una ragazza fantastica per il tuo soggiorno a Parigi, studia ... Un nome conosciuto a livello internazionale, anche in Italia, dove ha diretto concerti alla Scala e a Bologna. Ora compare in 376 documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano e legati
