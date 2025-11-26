Merc’arte 2025 | un weekend tra artigianato enogastronomia e creatività contemporanea
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno Merc’arte 2025, nel fine settimana del 29 e 30 novembre. Un weekend dedicato alle eccellenze del saper fare abruzzese, tra artigianato, enogastronomia e creatività contemporanea, a ingresso libero, che si terrà al museo delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
Bolzano accende il Mercatino di Natale: luci, arte, tradizione e novità - facebook.com Vai su Facebook
Merc’arte 2025: un weekend tra artigianato, enogastronomia e creatività contemporanea - Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno Merc’arte 2025, nel fine settimana del 29 e 30 novembre. Si legge su ilpescara.it