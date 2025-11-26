Merc’arte 2025 | un weekend tra artigianato enogastronomia e creatività contemporanea

26 nov 2025

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno Mercarte 2025, nel fine settimana del 29 e 30 novembre. Un weekend dedicato alle eccellenze del saper fare abruzzese, tra artigianato, enogastronomia e creatività contemporanea, a ingresso libero, che si terrà al museo delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Merc’arte 2025: un weekend tra artigianato, enogastronomia e creatività contemporanea

