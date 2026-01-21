Octopus Energy evidenzia come il 61% degli intervistati si sia pentito della tariffa scelta, evidenziando le criticità del metodo “Illudi e Deludi”. Questa pratica commerciale consiste nell’offrire tariffe iniziali allettanti, poi aumentate senza un’informazione trasparente. Un tema importante per chi cerca chiarezza e affidabilità nel mercato energetico, e che richiede attenzione nella scelta del fornitore.

Octopus Energy “torna ad accendere i riflettori sul metodo ‘Illudi e Deludi’, vale a dire la pratica commerciale con cui molti fornitori di energia attirano i clienti proponendo tariffe apparentemente competitive, ma che dopo poco tempo vengono alzate in maniera significativa, spesso senza che il rincaro venga comunicato in modo adeguatamente chiaro al cliente. I risultati del sondaggio lanciato sul sito dell’azienda confermano che quella denunciata dalla compagnia non è un’eccezione, ma una prassi consolidata. Quadro di profonda sfiducia e scarsa trasparenza. Dall’analisi di oltre 1.100 risposte raccolte nelle ultime settimane, emerge un quadro di profonda sfiducia e scarsa trasparenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Energia, Octopus Energy: “Il 61% intervistati si è pentito della tariffa scelta”

Leggi anche: Octopus Energy permette ora di ottimizzare i costi di ricarica anche con le auto Ford

Leggi anche: FS Energy e Edison Energia: avviata la fornitura decennale di energia rinnovabile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Luce e gas con Octopus: 12 mesi a prezzo fisso e bollette più leggere; Octopus Energy amplia il ruolo nell’energia pulita in Africa; Jackson (Octopus Energy): Un miliardo sull'Italia. La piovra rosa che piace a re Carlo e Al Gore ora punta sulla penisola; Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari.

Prima un apparente risparmio, poi il rincaro: in Italia sei consumatori su dieci colpiti dalle pratiche Illudi e Deludi secondo un'indagine Octopus EnergyOctopus Energy torna ad accendere i riflettori sul metodo Illudi e Deludi, vale a dire la pratica commerciale con cui molti fornitori di energia attirano i clienti proponendo tariffe apparentemente ... picenotime.it

Tariffe Luce e Gas a prezzo bloccato: Octopus Energy è il re del risparmioScopri le offerte Octopus Energy a prezzo bloccato per 12 mesi. Energia 100% rinnovabile, gestione online e bollette senza sorprese. telefonino.net

RICARICA INTELLIGENTE CON OCTOPUS ENERGY 1 - non ho wall box uso carichino ford con shuko arriva a 2.5kw 2 ho un contatore 3.2kw di potenza Il mio test : — ho acceso asciugatrice, tv , luce salotto, e carico auto .. la ricarica intelligente abbassa la p - facebook.com facebook