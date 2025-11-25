Madrid, 25 novembre 2025 – Quattro vittorie su quattro in Europa, ma avversari abbordabili, poi l’inopinata sconfitta nel derby di Serie A con annesso sorpasso dei cugini: l’Inter ritorna in Champions League con la prima vera sfida importante della fase a campionato e la volontà di reagire. Al Wanda Metropolitano ad attendere i nerazzurri c’è l’ Atletico Madrid, squadra quasi imbattibile tra le mura amiche: undici vittorie nelle ultime dodici per i colchoneros che attendono una Inter che mai nella storia della Champions ha vinto le prime cinque gare di fila. Sarebbe un traguardo storico e che confermerebbe la candidatura dei nerazzurri per gli ottavi di finale diretti, ma è anche una fase in cui la squadra non ha trovato un suo compimento e le quattro sconfitte maturate in campionato sono troppe e denotano una continuità non ancora raggiunta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletico-Inter, Chivu pensa a Bonny-Lautaro: probabili e orari tv