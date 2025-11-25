Atletico-Inter Chivu pensa a Bonny-Lautaro | probabili e orari tv
Madrid, 25 novembre 2025 – Quattro vittorie su quattro in Europa, ma avversari abbordabili, poi l’inopinata sconfitta nel derby di Serie A con annesso sorpasso dei cugini: l’Inter ritorna in Champions League con la prima vera sfida importante della fase a campionato e la volontà di reagire. Al Wanda Metropolitano ad attendere i nerazzurri c’è l’ Atletico Madrid, squadra quasi imbattibile tra le mura amiche: undici vittorie nelle ultime dodici per i colchoneros che attendono una Inter che mai nella storia della Champions ha vinto le prime cinque gare di fila. Sarebbe un traguardo storico e che confermerebbe la candidatura dei nerazzurri per gli ottavi di finale diretti, ma è anche una fase in cui la squadra non ha trovato un suo compimento e le quattro sconfitte maturate in campionato sono troppe e denotano una continuità non ancora raggiunta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
?SkySport - L’Inter verso l’Atletico Madrid: Thuram potrebbe riposare, ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito per affiancare Lautaro; De Vrij dovrebbe giocare al posto di Acerbi; a destra da capire se Carlos Augusto sarà nuovamente adattato in quel ruolo Vai su Facebook
Atletico Madrid-Inter, in conferenza stampa con Chivu ci sarà Lautaro Martinez @fcin1908it Vai su X
Atletico-Inter, Chivu considering Bonny-Lautaro: odds and TV schedule - The Nerazzurri will face Simeone's Colchoneros in Madrid, but they haven't won on Spanish soil since 2005. Secondo sport.quotidiano.net
Inter, Chivu spavaldo in Champions: "L'Atletico Madrid? Dopo un ko noi ci siamo sempre rialzati" - Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro di Champions League in trasferta sul campo dell' Atletico Madrid. Da tuttosport.com
Chivu prima di Atletico Madrid-Inter: "Ci siamo sempre alzati dopo il derby. Su Sommer..." - Per continuare il percorso netto fatto fin qui, i nerazzurri affrontano l' Atletico Madrid. Da corrieredellosport.it