Sassuolo-Inter torna Lautaro Martinez Grosso con Berardi | probabili formazioni e orari tv

Lautaro Martinez torna a disposizione dell’Inter per la partita contro il Sassuolo. Dopo qualche assenza, l’attaccante argentino dovrebbe partire dal primo minuto, dando nuova carica alla squadra di Inzaghi. Il match si gioca sabato pomeriggio alle 15, e l’Inter cerca di allungare in classifica approfittando del weekend senza impegni del Milan. Grosso, invece, pensa a Berardi, e le probabili formazioni sono già sulla carta. La gara promette emozioni e potrebbe essere decisiva per le ambizioni nerazzurre.

Milano, 7 febbraio 2026 – Il Milan non gioca nel weekend e l’Inter può mettere in scena un altro concreto tentativo di fuga. La partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo potrebbe dare alla capolista otto punti di vantaggio sui rossoneri, che per via delle Olimpiadi di Milano Cortina recupereranno il match con il Como il 18 febbraio. Quella partita che si sarebbe dovuta giocare a Perth, tanto per intenderci. L’Inter, invece, farà visita agli emiliani di Fabio Grosso, che sono in risalita e potrebbero dare vita a un timido sogno europeo se il settimo posto, a fine stagione, dovesse sbloccarsi per la Conference League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

