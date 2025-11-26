Locatelli parla da capitano dopo Bodo Glimt Juve | Oggi un passo importante Poi elogia così il gruppo Il suo messaggio social – FOTO

Locatelli celebra sui social la vittoria ottenuta in Norvegia: loda lo spirito di gruppo su un campo difficile, la squadra adesso è unita. La rocambolesca vittoria per 3-2 conquistata dalla Juventus in Norvegia contro il Bodo Glimt ha un sapore speciale. Non è solo una questione di classifica, con i tre punti che rilanciano le ambizioni europee e avvicinano il tesoretto da 30 milioni per il mercato, ma è soprattutto una questione di spirito. In una serata complicata dalle condizioni ambientali estreme (neve, vento e freddo polare) e dalle numerose assenze in difesa (fuori Gatti, Bremer e Rugani ), la squadra ha saputo reagire allo svantaggio iniziale mostrando carattere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli parla da capitano dopo Bodo Glimt Juve: «Oggi un passo importante». Poi elogia così il gruppo. Il suo messaggio social – FOTO

