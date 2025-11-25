Vlahovic arma per Bodo Glimt Juve dalla panchina | il serbo ha un record nel mirino manca da ben cinque anni…Cosa può succedere all’Aspmyra Stadion

Vlahovic può essere un’arma per Bodo Glimt Juve (dalla panchina): il numero 9 ha un record nel mirino, manca da ben cinque anni.I dettagli. È l’uomo più decisivo in Europa, il trascinatore che ha tenuto a galla la Juve in questo avvio complicato di Champions League. Eppure, nella notte artica di Bodø, Dusan Vlahovic dovrà attendere il suo momento. Le statistiche chiamano il bomber serbo verso un traguardo prestigioso, ma le scelte di gestione di Luciano Spalletti suggeriscono cautela: il numero 9 partirà dalla panchina nella sfida decisiva contro i norvegesi. A un gol da Morata: i numeri del bomber. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic arma per Bodo Glimt Juve (dalla panchina): il serbo ha un record nel mirino, manca da ben cinque anni…Cosa può succedere all’Aspmyra Stadion

Loïs #Openda è in rampa di lancio verso una maglia da titolare in #FiorentinaJuve. Potrebbe essere lui l'arma scelta da #Spalletti per sorprendere la difesa avversaria, con #Vlahovic non ancora al 100%. Siete d'accordo con questa scelta per l'attacco d

Contro il Bodo Glimt giocherà Perin in porta, fuori Vlahovic e Yildiz. Chance per Adzic e Openda - La Juventus questa sera sarà ospite del Bodo Glimt in Champions League e ha l'obbligo di trovare la vittoria se vuole continuare a sperare di andare avanti nella competizione.

Bodo/Glimt-Juventus, le probabili formazioni: Conceicao titolare, out Yildiz e Vlahovic - La Juventus cerca la prima vittoria stagionale in Champions League nella gelida trasferta norvegese sul campo del Bodo/Glimt.

Vlahovic Juve, l'attaccante serbo in ottima forma alla Continassa: reattivo e scattante, i segnali alla vigilia del Bodo Glimt – VIDEO - Vlahovic Juve, l'attaccante è apparso energico e scattante nell'ultimo allenamento: il torello rassicura Spalletti in vista della Champions League (inviato alla Continassa) – La Juventus è pronta a de ...