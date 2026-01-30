La sfida tra Inter e Bodo Glimt si avvicina. Sono state ufficializzate le date e gli orari dei due incontri di playoff Champions League. La prima partita si giocherà tra pochi giorni, seguita dal ritorno, entrambi in orario serale. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere la loro squadra in questa fase decisiva.

Inter News 24 Playoff Champions League, svelate le date e gli orari del doppio match tra Inter e Bodo Glimt: ecco tutti i dettagli. La UEFA ha reso noto il calendario ufficiale dei playoff di Champions League, definendo i giorni e gli orari in cui le tre rappresentanti italiane si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale. Saranno due settimane di fuoco per il nostro calcio: si inizierà martedì 17 febbraio con la Juventus e l’ Atalanta, impegnate rispettivamente contro Galatasaray e Borussia Dortmund, mentre l’ Inter di Cristian Chivu scenderà in campo mercoledì 18 febbraio per la gara d’andata in Norvegia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Playoff Champions League, date e orari dei due match tra Inter e Bodo Glimt: tutti i dettagli

Approfondimenti su Inter BodoGlimt

L’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Inter BodoGlimt

Argomenti discussi: Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Playoff di Champions League, date, orari, regolamento, avversarie di Inter, Juventus e Atalanta: la guida; Spareggi Champions: dove vedere il sorteggio; Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League: le date degli spareggi.

Champions, il calendario dei playoff: Galatasaray-Juve alle 18.45Ecco tutte le date e gli orari delle sfide valide per l’accesso agli ottavi di finale del torneo. In campo Inter, Juventus e Atalanta. calcioefinanza.it

Champions League, date e orari dei playoff di Inter, Juventus e AtalantaLa UEFA ha comunicato le date e gli orari precisi dei playoff di Champions League che vedranno coinvolti la Juventus contro il Galatasaray, l'Inter. tuttomercatoweb.com

Il tabellone completo della Champions League dopo il sorteggio dei playoff - facebook.com facebook

: Nei playoff di Champions League l’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt; la Juventus il Galatasaray di Victor Osimhen e l’Atalanta il Borussia Dortmund x.com