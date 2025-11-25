Locatelli ancora titolare ma rispetto a Firenze a cambiare è il suo compagno di reparto! Cosa ha deciso Spalletti per la sfida col Bodo Glimt

Locatelli ancora titolare, il centrocampista è intoccabile per Spalletti: stasera in Norvegia guiderà la mediana in coppia con Adzic. La  Juventus  si appresta a vivere la notte artica di  Bodo  con poche certezze e tante incognite legate agli infortuni e al clima, ma c’è un punto fermo che  Luciano Spalletti  non ha alcuna intenzione di rimuovere dal suo scacchiere tattico. Si tratta di  Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano, nonostante anche le fatiche accumulate con la  Nazionale, sarà  ancora titolare  nella sfida decisiva di  Champions League. Per il tecnico di  Certaldo, il numero 5 è imprescindibile, un elemento a cui  non rinuncia mai, considerandolo il  metronomo  necessario per dare equilibrio a una squadra che sta ancora cercando la sua identità definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

