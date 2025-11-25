Locatelli ancora titolare, il centrocampista è intoccabile per Spalletti: stasera in Norvegia guiderà la mediana in coppia con Adzic. La Juventus si appresta a vivere la notte artica di Bodo con poche certezze e tante incognite legate agli infortuni e al clima, ma c’è un punto fermo che Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di rimuovere dal suo scacchiere tattico. Si tratta di Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano, nonostante anche le fatiche accumulate con la Nazionale, sarà ancora titolare nella sfida decisiva di Champions League. Per il tecnico di Certaldo, il numero 5 è imprescindibile, un elemento a cui non rinuncia mai, considerandolo il metronomo necessario per dare equilibrio a una squadra che sta ancora cercando la sua identità definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Locatelli ancora titolare, ma rispetto a Firenze a cambiare è il suo compagno di reparto! Cosa ha deciso Spalletti per la sfida col Bodo Glimt