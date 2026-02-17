Bob a 2 Lisa Buckwitz svetta nella seconda prova Cresce Giada Andreutti

Lisa Buckwitz ha vinto la seconda prova di bob a 2 femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando il suo team in testa alla classifica. La gara si è svolta sulla pista di Cesana Torinese, dove il suo equipaggio ha dimostrato grande precisione e velocità. Nel frattempo, Giada Andreutti ha migliorato le sue prestazioni e si avvicina alle prime posizioni.

Lisa Buckwitz ha chiuso al comando la seconda prova della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano intitolato a Eugenio Monti il miglior tempo del secondo allenamento porta quindi la firma di Lisa Buckwitz in 57.04 con 47 centesimi di vantaggio sulla svizzera Melanie Hasler, mentre è terza la canadese Bianca Ribi a 48. Quarta posizione per la sua connazionale Melissa Lotholz a 49 centesimi a braccetto con la statunitense Kaillie Humphries e con la sua connazionale Kaysha Love. Centra il settimo tempo la nostra Giada Andreutti a 58 centesimi, quindi ottava la britannica Adele Nicoll a 59, nona la svizzera Debora Annen a 70 quindi completa la top10 la statunitense Elana Meyers Taylor a 82.