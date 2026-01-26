Bob Olimpiadi 2026 | i convocati dell’Italia Patrick Baumgartner e Giada Andreutti guidano le due squadre

Ecco i convocati italiani per le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Patrick Baumgartner e Giada Andreutti sono i capi delle due squadre che rappresenteranno l’Italia in quest’importante evento sportivo. La preparazione è in corso, e gli atleti si apprestano a competere in diverse discipline con l’obiettivo di ottenere risultati significativi e rappresentare al meglio il paese.

Inizia ufficialmente la missione della squadra azzurra in direzione degli attesissimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La grande kermesse che si disputerà tra il 6 ed il 22 febbraio prossimi vedrà l'Italia grande protagonista anche nel bob. Oggi la FISI – Federazione Italia Sport Invernali, ha ufficializzato gli 8 atleti (più 2 riserve) che prenderanno parte alla rassegna con i Cinque Cerchi. Quali gare vedremo in programma? Per quanto riguarda il comparto femminile ci attendono monobob e bob a 2, mentre passando al comparto maschile le prove saranno, come tradizione, bob a 2 e bob a 4.

