bob a 2 kim kalicki al comando dopo la prima prova giada andreutti vede la top10

Kim Kalicki ha conquistato il miglior tempo nella prima manche del bob a 2 femminile, che si sta svolgendo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La tedesca ha percorso la pista in 50,23 secondi, portando la sua squadra in testa alla classifica. Nel frattempo, Giada Andreutti si mantiene tra le prime dieci, dimostrando una buona forma finora.

Kim Kalicki ha chiuso al comando la prima prova della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano intitolato a Eugenio Monti la prima notizia è stata l’assenza di Laura Nolte che non ha preso il via all’allenamento. Nonostante tutto due tedesche sono al comando. Kim Kalicki, infatti, ha messo a segno il tempo di 57.09 distanziando di ben 28 centesimi la sua connazionale Lisa Buckwitz, mentre è terza la svizzera Debora Annen a 30. Quarta la statunitense Kaysha Love a 32, mentre è quinta la canadese Bianca Ribi a 34. Sesta posizione per la sua connazionale Melissa Lotholz a 39, settima la statunitense Kaillie Humphries a 41 mentre è ottava a 52 la sua connazionale Elana Meyers Taylor fresca vincitrice della medaglia d’oro nel monobob. 🔗 Leggi su Oasport.it

Equilibrio totale nella quarta prova del bob a 2. Jinsu Kim svetta, Patrick Baumgartner ancora fuori dalla top10Jinu Kim ha conquistato il miglior tempo nella quarta prova del bob a 2 maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026, mentre Patrick Baumgartner si è trovato ancora fuori dalla top 10, evidenziando l’equilibrio totale tra i concorrenti in questa fase della competizione.

Bob, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Patrick Baumgartner e Giada Andreutti guidano le due squadreEcco i convocati italiani per le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina.

